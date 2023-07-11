انتشال جثة مجهولة الهوية في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

انتشلت الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين جثة مجهولة الهوية من أحد المواقع بطريق سالم بن علي في مدينة ترهونة.

جاء ذلك بالتعاون مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

- هيئة البحث عن المفقودين تعلن اكتشاف مقبرة جديدة في ترهونة

وسيعمل الطب الشرعي على أخذ عينات من الجثة، وإحالتها إلى إدارة المختبرات؛ لإتمام عملية المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين، وفق البيان.

أمس الإثنين، اكتشفت فرق الهيئة المقبرة الجديدة في طريق سالم بن علي، حيث استمرت عملية البحث حتى اليوم، حين استخرجت الجثة.

انتشار رفات جثة في ترهونة، 11 يوليو 2023، (هيثة البحث عن المفقودين)

انتشار رفات جثة في ترهونة، 11 يوليو 2023، (هيثة البحث عن المفقودين)

انتشار رفات جثة في ترهونة، 11 يوليو 2023، (هيثة البحث عن المفقودين)