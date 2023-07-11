دورة تدريبية لـ20 عضو نيابة على مكافحة الجرائم الإلكترونية الخاصة بالهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، اليوم الإثنين، دورة تدريبية في مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة 20 عضو نيابة، في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالهجرة غير المشروعة.

وتنظم الدورة بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس الإثنين.

تدريب على أسس الأمن السيرانية

يتلقى المتدربون، على مدى ثلاثة أيام، أسس الأمن السيبراني، والجريمة السيبرانية، وكيفية حماية هياكل المعلومات، وسبل التعامل مع التهديدات المختلطة.

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كما تشمل الدورة دراسة العملات الافتراضية، وتوظيفها في جريمة غسل الأموال المرتبطة بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. كذلك تُسلط الضوء على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.