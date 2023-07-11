  • Alwasat News
Atwasat

للتخلص من الإمدادات الروسية.. جهود إيطالية لإنشاء مركز للغاز مع ليبيا والجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الثلاثاء 11 يوليو 2023, 12:44 مساء
للتخلص من الإمدادات الروسية.. جهود إيطالية لإنشاء مركز للغاز مع ليبيا والجزائر
منصة حقل بحر السلام شمال غرب طرابلس، (أرشيفية: المؤسسة الوطنية للنفط)
alwasat radio

تبذل روما جهودا جديدة ضمن خططها لتقليل الإمدادت الروسية من الغاز الطبيعي، إذ تسعى حكومة جورجيا ميلوني إلى إنشاء بنية تحتية لمركز جديد للغاز في البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع ليبيا والجزائر.

وترى مجلة «إنرجيا» الإيطالية وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا المشروع سينجح على الرغم من التحديات القائمة والشكوك الكبيرة، متحدثة عن قدرة ليبيا والجزائر على زيادة تصدير الغاز إلى إيطاليا بكمية تتراوح بين 10 و15 مليار متر مكعب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يُمكن الدول الثلاث من تطوير محور الغاز الجديد في المنطقة.

لكنها تساءلت حول كمية الغاز التي ستتاح للتصدير؟، وهل ستكون كافية وطويلة الأمد؟، بالإضافة إلى موعد توافرها، والحاجة إلى استثمارات جديدة طويلة الأجل لتحقيق تلك الغاية؟، إلى جانب موازنات خاصة بليبيا بسبب الصراعات السياسية الداخلية.

الاهتمام بخط «غالسي» الجزائري
قالت المجلة الإيطالية إن الدول الأوروبية تقلل واردات الغاز من المناطق التي تُعدّ محفوفة بالمخاطر لمصلحة التبادلات مع الدول الصديقة أو الحليفة، مشيرة إلى أن انهيار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا أعاد الاهتمام بمشروع خط أنابيب «غالسي» الجزائري، الذي يستهدف نقل الهيدروجين الأزرق والأخضر، وكذلك الميثان، بالإضافة إلى الغاز.

وترى المجلة الإيطالية أن الإعلانات السياسية ومذكرات التفاهم لا تكفي لاعتبار المشروعات مكتملة. وفي الواقع، سيعتمد نجاح هذا المشروع على كيفية تطور العرض والطلب على الغاز في الدول الأوروبية، والمخاطر المرتبطة بذلك.

اتفاقية مؤسسة النفط و«إيني»
في 28 يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية اتفاقية لاستثمار 8 مليارات دولار في تطوير حقلين بحريين للغاز، وهو ما من شأنه رفع قدرات ليبيا التصديرية، إذ يستهدف رفع الإنتاج في الحقلين الغازيين إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميا بداية من 2026، وتخصيص ثلث الإنتاج لتصديره إلى إيطاليا.

الحقلان لم يكتشفا حديثا، بل سبق الاتفاق على تطويرهما في العام 2008. لكن لم يترجم ذلك على أرض الواقع، بينما نص تحديث الاتفاق على زيادة حصة «إيني» في المشروع من 30 إلى نحو 37%.

عون: ليبيا تحتاج مضاعفة إنتاج الغاز
على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا
قبل نهاية يوليو.. لقاء بين سوناطراك وليبيا لبحث عودة الشركة الجزائرية

كما وقعت الجزائر وإيطاليا مذكرة تفاهم، في 23 يناير، بهدف تحسين قدرة الجزائر على تصدير الطاقة إلى أوروبا، بما يسمح بنقل الغاز والهيدروجين والأمونيا والكهرباء عبر خط أنابيب «غالسي»، كما صرح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في وقت لاحق.

وسبق أن وضعت إيطاليا والجزائر خططا لتنفيذ خط أنابيب من أجل نقل الغاز الجزائري إلى سردينيا الإيطالية. يبلغ طول هذا الخط 284 كيلو مترا، وأقصى عمق له 2880 مترا، ويربط ميناء كودية الدراوش الجزائري في شمال شرق البلاد بميناء بورتو بوتي في جنوب غرب سردينيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»

أول تعليق من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها إلى الـ«ناتو»
الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية

الملاكم الليبي محمد فريضة يفوز على السعودي محمد الصبحي في الألعاب العربية
المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على نظيره الأردني
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ

غموض حول عودة مانويل نوير من الإصابة بعد فحوصات بايرن ميونخ
كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف

كريستيانو يتوسط لضم أوتافيو للنصر السعودي ويعرض عليه 5 أضعاف
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزارة النفط بحكومة الدبيبة تقترح تعديلا في مهام «اللجنة المالية العليا»
وزارة النفط بحكومة الدبيبة تقترح تعديلا في مهام «اللجنة المالية ...
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
الطرابلسي: إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري
الطرابلسي: إعادة تنظيم معبر رأس اجدير خلال الأسبوع الجاري
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ...
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مكافحة الهجرة ودعم الطاقة البديلة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مكافحة الهجرة ودعم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لـ139 شركة خلال أسبوع
«المركزي» يفتح اعتمادات مستندية لـ139 شركة خلال أسبوع...
للتخلص من الإمدادات الروسية.. جهود إيطالية لإنشاء مركز للغاز مع ليبيا والجزائر
للتخلص من الإمدادات الروسية.. جهود إيطالية لإنشاء مركز للغاز......
«ذا غارديان» تحمل اليونان مسؤولية غرق قارب هجرة انطلق من ليبيا
«ذا غارديان» تحمل اليونان مسؤولية غرق قارب هجرة انطلق من ......
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مكافحة الهجرة ودعم الطاقة البديلة
الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مكافحة الهجرة ......
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا
سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا ......
المزيد