للتخلص من الإمدادات الروسية.. جهود إيطالية لإنشاء مركز للغاز مع ليبيا والجزائر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

تبذل روما جهودا جديدة ضمن خططها لتقليل الإمدادت الروسية من الغاز الطبيعي، إذ تسعى حكومة جورجيا ميلوني إلى إنشاء بنية تحتية لمركز جديد للغاز في البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع ليبيا والجزائر.

وترى مجلة «إنرجيا» الإيطالية وجود أسباب وجيهة للاعتقاد بأن هذا المشروع سينجح على الرغم من التحديات القائمة والشكوك الكبيرة، متحدثة عن قدرة ليبيا والجزائر على زيادة تصدير الغاز إلى إيطاليا بكمية تتراوح بين 10 و15 مليار متر مكعب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بما يُمكن الدول الثلاث من تطوير محور الغاز الجديد في المنطقة.

لكنها تساءلت حول كمية الغاز التي ستتاح للتصدير؟، وهل ستكون كافية وطويلة الأمد؟، بالإضافة إلى موعد توافرها، والحاجة إلى استثمارات جديدة طويلة الأجل لتحقيق تلك الغاية؟، إلى جانب موازنات خاصة بليبيا بسبب الصراعات السياسية الداخلية.

الاهتمام بخط «غالسي» الجزائري

قالت المجلة الإيطالية إن الدول الأوروبية تقلل واردات الغاز من المناطق التي تُعدّ محفوفة بالمخاطر لمصلحة التبادلات مع الدول الصديقة أو الحليفة، مشيرة إلى أن انهيار إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا أعاد الاهتمام بمشروع خط أنابيب «غالسي» الجزائري، الذي يستهدف نقل الهيدروجين الأزرق والأخضر، وكذلك الميثان، بالإضافة إلى الغاز.

وترى المجلة الإيطالية أن الإعلانات السياسية ومذكرات التفاهم لا تكفي لاعتبار المشروعات مكتملة. وفي الواقع، سيعتمد نجاح هذا المشروع على كيفية تطور العرض والطلب على الغاز في الدول الأوروبية، والمخاطر المرتبطة بذلك.

اتفاقية مؤسسة النفط و«إيني»

في 28 يناير الماضي، وقعت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية اتفاقية لاستثمار 8 مليارات دولار في تطوير حقلين بحريين للغاز، وهو ما من شأنه رفع قدرات ليبيا التصديرية، إذ يستهدف رفع الإنتاج في الحقلين الغازيين إلى 750 مليون قدم مكعبة يوميا بداية من 2026، وتخصيص ثلث الإنتاج لتصديره إلى إيطاليا.

الحقلان لم يكتشفا حديثا، بل سبق الاتفاق على تطويرهما في العام 2008. لكن لم يترجم ذلك على أرض الواقع، بينما نص تحديث الاتفاق على زيادة حصة «إيني» في المشروع من 30 إلى نحو 37%.

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كما وقعت الجزائر وإيطاليا مذكرة تفاهم، في 23 يناير، بهدف تحسين قدرة الجزائر على تصدير الطاقة إلى أوروبا، بما يسمح بنقل الغاز والهيدروجين والأمونيا والكهرباء عبر خط أنابيب «غالسي»، كما صرح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في وقت لاحق.

وسبق أن وضعت إيطاليا والجزائر خططا لتنفيذ خط أنابيب من أجل نقل الغاز الجزائري إلى سردينيا الإيطالية. يبلغ طول هذا الخط 284 كيلو مترا، وأقصى عمق له 2880 مترا، ويربط ميناء كودية الدراوش الجزائري في شمال شرق البلاد بميناء بورتو بوتي في جنوب غرب سردينيا.