سفير روسيا يحذر من تسرب أسلحة الحرب في أوكرانيا إلى أفريقيا عبر ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذر سفير روسيا لدى ليبيا أيدار أغانين من خطر تهريب الأسلحة المستخدمة خلال الحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا إلى أفريقيا، واستخدام ليبيا كـ«ممر عبور» لتلك الأسلحة.

وقال أغانين في تصريح إلى وكالة «تاس» الروسية اليوم الثلاثاء: «أصبح انتشار الأسلحة النارية من أوكرانيا موضوعا ساخنا اليوم»، مضيفا: «تلك الأسلحة تظهر في بعض الدول حاليا، ويمكن أن تقع في أيدي المجموعات المتطرفة والإرهابية»، ومذكرا بأن ليبيا خلال «فترة الفوضى» وغياب سيطرة الدولة كانت معبرا للأسلحة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء.

لكنه عاد وأكد أن قوات الأمن الليبية والسلطات المختصة «أصبحت أقوى بشكل ملحوظ، وتُظهر إصرارا كبيرا على وقف الأنشطة الإجرامية عبر الحدود».

التعاون في مجال النفط

أشار السفير الروسي إلى أن بلاده «ترى آفاقا جيدة» لعمل شركات النفط الروسية في ليبيا، بالإضافة إلى عملها على بدء تفعيل العلاقات في مجالات التعليم والطب والتجارة وإمدادات الحبوب والزيوت النباتية.

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ونوه أغانين، في حديثه إلى «تاس»، بإعلان شركة «تاتنفت» الروسية في العاشر من مايو اكتشافا نفطيا جديدا في حوض غدامس. وعقّب: «لم يحدث هذا في ليبيا منذ فترة طويلة».

وأضاف الدبلوماسي الروسي: «لم يستقر الوضع بشكل كامل في جميع أنحاء البلاد. لكننا نأمل أن يتغير كل شىء في المستقبل القريب نحو الأفضل».

التعليم والطب وإمدادات الحبوب

بعيدا عن ملف الطاقة، عبر أغانين عن اهتمام موسكو بتعزيز التعاون مع ليبيا في مجالات التعليم والطب والتجارة، وقبل كل شىء تصدير محاصيل الحبوب والزيوت النباتية إليها.

في نهاية يونيو الماضي، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيبة السفير الروسي. وحينها، اتفق الطرفان على انتقال عمل السفارة الروسية إلى طرابلس في أغسطس المقبل.