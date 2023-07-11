السوق الرسمية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.77 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.16 دينار مقابل 6.14 دينار أمس.

أسعار عملات عربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

كما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.