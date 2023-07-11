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«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 10:06 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.
• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل شحات سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.

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