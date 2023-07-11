«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب أحيانا.

• الرياح شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.