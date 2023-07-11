حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 11 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء مستقرة على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و39 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق الساحلية مساء اليوم ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية وتصل غدا إلى 36 درجة مئوية على أجدابيا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية، وتصل إلى 44 درجة مئوية على غدامس، ثم تتراجع بشكل بسيط غدا.