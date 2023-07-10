باتيلي يبحث مع سفيري إيطاليا وألمانيا ملف الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه اجتمع في لقاءين منفصلين مع سفيري إيطاليا وألمانيا لدى ليبيا، لبحث مسألة الانتخابات وأهمية وجود إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات.

إيطاليا تجدد دعمها للمبعوث الأممي

وكتب باتيلي، عبر حسابه تغريدات على «تويتر»: «التقيت في وقت سابق اليوم السفير الإيطالي جيانلوكا ألبريني، وناقشت معه دعم إيطاليا المستمر لليبيا. وقال باتيلي إن ألبريني «جدد التأكيد على دعم حكومة بلاده لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجهودها في تسهيل حل ليبي شامل يهيئ لتجاوز الانسداد الراهن».

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باتيلي يدعو لإطار قانوني توافقي للانتخابات وتجنب أي خطوات أحادية الجانب

وأضاف «كما التقيت السفير الألماني مايكل أونماخت، وناقشت معه أهمية وجود إطار قانوني للانتخابات يكون توافقيا وقابلا للتطبيق، وضرورةَ تجنب أي خطوات أحادية الجانب»، داعيًا الفرقاء الليبيين للعمل معًا لإيجاد حلول للأزمة تكون مبنية على التوافق.

وأردف المبعوث الأممي «اتفقت مع السفيرين على أهمية أن يتوصل جميع الأطراف إلى إجماع وطني يضع البلاد على طريق الانتخابات»، مشددًا على أن «استقرار ليبيا أمر بالغ الأهمية لازدهار شعبها وجيرانها».

وفي وقت سابق اليوم، قال عبدالله باتيلي إنه اتفق مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على أن «النقاط الخلافية المتبقية في مشاريع القوانين الانتخابية يجب معالجتها من خلال مقاربة بناءة وشاملة».

جانب من لقاء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والسفير الإيطالي لدى ليبيا جيانلوكا ألبريني، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

جانب من لقاء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والسفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت لدى ليبيا، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

جانب من لقاء المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والسفير الألماني لدى ليبيا مايكل أونماخت لدى ليبيا، الإثنين 10 يوليو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)