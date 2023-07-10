شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش تأثير الأسعار الجديدة للكهرباء على الصناعة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الإثنين، الضوء على ملف تسعيرة استهلاك الكهرباء للأنشطة الصناعية في ليبيا، وهي الأسعار التي فتحت باب الأسئلة في قطاع أنهكه الأحداث الاثنائية في السنوات العشر الماضية.

وخاطبت إدارة المستهلكين بالشركة العامة للكهرباء إلى المصانع والمشاريع الكبرى، للإشارة إلى أن بداية الذورة الصيفية للشبكة العامة للكهرباء تبدأ من الخامس والعشرين من يوليو وتمتد حتى سبتمبر المقبل، وتطالب المشاريع الكبرى بإيقاف وترشيد الإنتاج، علمًا بأن استهلاك تلك المنشآت تقدر بدينار واحد لكل كيلو وات في الساعة، لصالح توفير الكهرباء للاستهلاك المنزلي.

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وطرح البرنامج جملة من الأسئلة حول هذا الملف، من بينها: كيف تقبل أصحاب الأنشطة الإنتاجية هذا القرار وهل سيكون له تأثير على مسيرة الإنتاج، وهل يرى القائمون على الشركات والمصانع الكبرى أن خطاب الشركة العامة للكهرباء فيه إنصاف أم يضر بالصناعة المحلية؟، وهي الأسئلة التي ناقشتها الحلقة مع رجل الأعمال رشيد صوان.

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