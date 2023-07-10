إغلاق عدد من المحال والمطاعم في بني وليد بالشمع الأحمر

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أغلق جهاز الحرس البلدي فرع بني وليد، اليوم الإثنين، عددا من المحال والمطاعم بالشمع الأحمر لعدم توافر الاشتراطات الصحية وسوء النظافة داخلها، ضمن حملة تفتيشية أطلقها المجلس البلدي في المدينة، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي وإدارة الدعم في المنطقة الوسطى للحرس البلدي.

وأوضح المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، لـ«بوابة الوسط»، أن هذه الجولة جاءت بهدف ضمان الامتثال للتراخيص والمتطلبات الصحية لتلك المحال والمطاعم، مؤكدا ضبط أكثر من 30 محلًا يعملون دون تراخيص قانونية وتبين أن موظفيهم لا يحملون شهادات صحية.

- إغلاق العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد

- ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي ببني وليد إلى 59 حالة.. وتقرير طبي يوضح السبب

- ارتفاع عدد مصابي التسمم الغذائي في بني وليد إلى 30 حالة

- مستشفى بني وليد العام يستقبل 23 حالة تسمم غذائي بينهم أطفال

وأشار المكتب الاعلامي، إلى أن هذه الحملات ستستمر من أجل متابعة المحلات التجارية الأخرى والمقاهي والمطاعم، وفحص التراخيص والشهائد الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين.

إغلاق العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد

وقبل أيام، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إغلاق العديد من محال بيع الدواجن واللحوم في بني وليد، لعدم مطابقتها المواصفات، وذلك خلال جولة تفتيشية استهدفت التأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية.

وجاء ذلك من قبل لجنة كلفها المركز في طرابلس، بزيارة مدينة بني وليد على خلفية حالات التسمم التي وقعت في أحد المطاعم بالمدينة، وأسفرت عن «تسمم 30 حالة جراء تناولهم وجبات سريعة (ساندويتشات دجاج) بسبب فساد الدجاج المستخدم في الوجبة»، وفق ما أعلنه المركز عبر صفحته على «فيسبوك» الجمعة.

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على المحال والمطاعم في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على المحال والمطاعم في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على المحال والمطاعم في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على المحال والمطاعم في بني وليد. (الإنترنت)

الجولة التفتيشية للحرس البلدي على المحال والمطاعم في بني وليد. (الإنترنت)