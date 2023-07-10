بعد توقف دام 14 عامًا.. القيب يعلن استئناف طباعة الكتاب الجامعي والأطروحات العلمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عمران القيب، استئناف طباعة الكتاب الأكاديمي الجامعي والرسائل والأطروحات والأبحاث والمجلات العلمية، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 14 عامًا.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن هذا الاستئناف يأتي من خلال طباعة 70 مخطوطة، كمرحلة أولى، ويكون من إنتاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، جانب من توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي اتفاقية تعاون مع دار الشعب بمصراتة، وتخصيص ميزانية، لطباعة الكتاب الجامعي والأكاديمي كمرحلة أولى، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات والهيئة الليبية للبحث العلمي والأكاديمية الليبية، ونخبة من الكتاب في مجال البحث العلمي.

- المقريف: إسناد مهمة طباعة الكتاب المدرسي لـ24 شركة وطنية

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أسندت في 28 مايو الماضي طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المقبل لـ24 شركة وطنية استوفت مستنداتها لطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2023 – 2024، وذلك بعد إخفاق عدد من الشركات الأجنبية التي جرت الترسية عليها خلال العام الدراسي الماضي في تسليم بعض المقررات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوقع اتفاقية تعاون مع دار الشعب بمصراتة لطباعة 70 مخطوطة كمرحلة أولى، الإثنين 10 يوليو 2023 (وزارة التعليم العالي)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوقع اتفاقية تعاون مع دار الشعب بمصراتة لطباعة 70 مخطوطة كمرحلة أولى، الإثنين 10 يوليو 2023 (وزارة التعليم العالي)