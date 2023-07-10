مؤسسة النفط: مليار و130 مليون قدم مكعب استهلاك الغاز محليا خلال 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ مليارًا و130 مليون قدمٍ مكعبٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها على «فيسبوك»، أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء بلغ 951 مليون قدمٍ مكعبٍ، واستهلاك المؤسسة الوطنية للنفط وصل إلى 123 مليون قدمٍ مكعبٍ.

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ولفتت المؤسسة إلى أن مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى استهلكت 50 مليون قدم مكعب، فيما بلغ استهلاك مصانع الأسمنت ستة ملايين قدمٍ مكعبٍ.

وأول أمس السبت، أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون، حاجة ليبيا إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز، لتلبية الاحتياجات المحلية، معربًا عن الأمل في زيادة الإنتاج النفطي في غضون خمس سنوات بدرجة كافية، لتصبح ليبيا المصدر الرئيسي للخام إلى إيطاليا وأوروبا.