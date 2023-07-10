ورشة عمل دولية تناقش «حوكمة الهجرة» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم المنظمة الدولية للهجرة ورشة عمل إقليمية عن إدارة الحدود الإنسانية، ومكافحة التهريب، ومكافحة الاتجار بالبشر.

وناقش المشاركون أساسيات حوكمة الهجرة وإدارة الحدود في أوقات الأزمات، والمناهج القائمة على الحقوق المتعلقة بمكافحة الاتجار وتهريب المهاجرين، وفق بيان صادر عن المنظمة، اليوم الإثنين.

المشاركون في ورشة العمل

ويشارك في ورشة العمل، التي تستمر أربعة أيام، ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وسفارات دول المهاجرين الأصلية، وللبعثة الأممية، والولايات المتحدة، وسفارة ليبيا في هولندا.

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يدعم هذه الورشة برنامج الهجرة الإقليمي الأفريقي بتمويل من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية الأميركية، وبرنامج «كومباس» الممول من هولندا.

من ورشة العمل الإقليمية عن إدارة الحدود الإنسانية، ومكافحة التهريب، ومكافحة الاتجار بالبشر. (منظمة الهجرة الدولية)

من ورشة العمل الإقليمية عن إدارة الحدود الإنسانية، ومكافحة التهريب، ومكافحة الاتجار بالبشر. (منظمة الهجرة الدولية)

من ورشة العمل الإقليمية عن إدارة الحدود الإنسانية، ومكافحة التهريب، ومكافحة الاتجار بالبشر. (منظمة الهجرة الدولية)

من ورشة العمل الإقليمية عن إدارة الحدود الإنسانية، ومكافحة التهريب، ومكافحة الاتجار بالبشر. (منظمة الهجرة الدولية)