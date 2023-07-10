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«يور أكتيف»: خفر السواحل الليبي يطلق أعيرة نارية خلال عملية إنقاذ مهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 10 يوليو 2023, 02:39 مساء
«يور أكتيف»: خفر السواحل الليبي يطلق أعيرة نارية خلال عملية إنقاذ مهاجرين
زورق إنقاذ تابع لمنظمة «إس أو إس» الأوروبية خلال عملية إنقاذ بالبحر المتوسط. (موقع يور أكتيف الأوروبي)
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ذكر موقع «يور أكتيف» الأوروبي أن خفر السواحل الليبي أطلق أعيرة نارية عدة مرات خلال عملية إنقاذ لمهاجرين غير شرعيين في البحر المتوسط، شاركت فيها منظمة «إس أو إس» الأوروبية.

وزعم الموقع، الذي أوضح أن مراسله شهد الواقعة يوم الجمعة 7 يوليو في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا، أن سفينة «إس أو إس» كانت تجري عملية إنقاذ لـ11 شخصا في المياه الدولية، قبل أن تنطلق الأعيرة النارية من سفينة دورية تبرع بها الاتحاد الأوروبي إلى خفر السواحل الليبي، يونيو الماضي.

وأوضح أن إطلاق الأعيرة النارية تكرر خلال عملية إنقاذ ثانية في اليوم نفسه، الجمعة 7 يوليو، أجرتها سفينة «أوشن فايكنغ» أنقذت 57 شخصا.

وذكر أن طاقم «إس أو إس» أجرى عملية الإنقاذ الأولى على بعد 45 ميلا من مدينة القره بوللي لقارب يحمل حاويات من الوقود إضافة إلى 40 رجلا، وخمس نساء وطفلة، لا يرتدون سترات نجاة.

وقال: «بعد نقل هؤلاء إلى سفينة الإنقاذ، ظهر خفر السواحل الليبي قرب القارب الفارغ. بعدها، شرعت سفينة أوشن فايكنغ في عملية إنقاذ أخرى على بعد أميال قليلة من الأولى، لمركب على متنه عشرة أشخاص على بعد 77 ميلا من مدينة الخمس، وذلك بعد التنسيق مع الجانب الإيطالي».

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مناورات خطيرة لخفر السواحل الليبي في المياه الدولية
وتابع موقع «يور أكتيف»: «تواصل طاقم أوشن فايكنغ مع خفر السواحل الليبي من خلال أحد أعضائه الذي يتحدث العربية. لكن الليبيين أخبروا طاقم الإنقاذ بالمغادرة، لكن الطاقم أخبرهم أنهم يعملون في المياه الدولية وحصلوا على إذن بالمتابعة في عملية الإنقاذ، وهنا وافق الجانب الليبي».

ومع ذلك، أشار الموقع إلى أنه بعد عملية الإنقاذ الأولى شرعت قوارب خفر السواحل الليبي في تنفيذ مناورات خطيرة بالمياه الدولية، وحاولت، وهي تمضي بسرعة وُصفت بـ«مرتفعة للغاية»، اعتراض طريق قوارب الإنقاذ الأوروبية قبل إطلاق الأعيرة النارية.

وقال قائد أحد زوارق الإنقاذ التابعة لسفينة «أوشن فايكنغ»: «استخدام العنف يتعارض تمامًا مع قواعد الإنقاذ في البحر والقانون الإنساني. إذا كان هناك أشخاص في البحر ينقذون آخرين، فيجب أن يعلموا أن إثارة الذعر يضيف إلى مخاطر المحيطة بموقف خطير بالفعل».

وأضاف أليساندرو: «لقد أثبتوا مرة أخرى (خفر السواحل الليبي) أنهم لا ينقذون المهاجرين، ما يفعلونه هو إضافة طبقة أخرى من التعقيد والعنف، وهو أمر غير منطقي على الإطلاق».

خفر السواحل الليبي يطلق أعيرة نارية
من جانبهم، أكد أعضاء زورق الإنقاذ السريع الثاني، والذي كان الأقرب إلى خفر السواحل الليبي، لـ«يور أكتيف» سماع صوت أعيرة نارية.

والتقطت عدسة كاميرا لطائرة إنقاذ تابعة لمنظمة « Pilotes Volontaires» الأوروبية غير الحكومية مقطعا مصورا أظهر أن خفر السواحل الليبي أطلق أعيرة نارية للمرة الثانية، فيما كانت زوارق الإنقاذ السريعة تتحرك إلى السفينة التابعة لها. ويظهر في المقطع المصور الطلقات وهي ترتطم بالمياه.

ويظهر في المقطع المصور أن القارب الذي انطلقت منه الأعيرة النارية من فئة «كاروبيا» وكان تابعا لخفر السواحل الإيطالي قبل تسليمه إلى ليبيا في إطار برنامج للاتحاد الأوروبي لدعم إدارة الحدود والهجرة في ليبيا.

ويهدف هذا البرنامج، وفق المفوضية الأوروبية، إلى تعزيز قدرة السلطات الليبية ذات الصلة في مجالات إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مراقبة الحدود ومراقبتها، والتصدي لتهريب البشر والاتجار بهم، والبحث والإنقاذ في البحر والصحراء.

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