«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية، نشطة مساء على الساحل من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية.

• الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون شمالية اليوم على ساحل سرت، تتحول غدا إلى شرقية على ساحل طرابلس وجنوبية شرقية على ساحل الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.