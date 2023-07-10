«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخليج إلى بنغازي...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى شمالية، نشطة مساء على الساحل من الخليج إلى بنغازي تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية.
• الرياح شمالية شرقية بوجه عام، وتكون شمالية اليوم على ساحل سرت، تتحول غدا إلى شرقية على ساحل طرابلس وجنوبية شرقية على ساحل الخمس سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية غربية وتكون شمالية على ساحل بنغازي سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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