السوق الرسمية: تراجع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض سعر العملة البريطانية مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.14 دينار مقابل 6.15 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

فيما استقر سعر الدولار الأميركي عند 4.79 دينار، واليورو عند 5.25 دينار.

أسعار عملات عربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

كما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.