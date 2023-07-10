حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 10 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء في معظم مناطق البلاد مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و46 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و41 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية وتسجل تراجعا بسيطا غدا.