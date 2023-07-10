فوز قائمة «النخلة» في انتخابات بلدية البيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي ببلدية البيضاء، اليوم الأحد، فوز قائمة «النخلة» بإجمال 3523 صوتًا متفوقة على أقرب المنافسين، وهي قائمة «الجمل» التي جاءت في المركز الثاني بعدد أصوات 2314 صوتًا.

وعلى المستوى الفردي، جاء في المركز الأول المرشح محمد حماد نوح بـ2104 أصوات، يليه رافع عقيلة احميدة بـ1300 صوت، ثم جمعة سعيد 1257 صوتًا، وأحمد عبدالله 1091 صوتًا.

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وقالت اللجنة، في مؤتمر صحفي، إن إجمالي الناخبين تجاوز 12 ألف ناخب من أصل 29 ألفًا بنسبة تجاوزت 35% من عدد الناخبين، وهو ما اعتبرته إنجازًا يحسب للجنة الفرعية واللجنة المركزية.