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حالة وفاة جديدة في صفوف الحجاج الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 11:49 مساء
حالة وفاة جديدة في صفوف الحجاج الليبيين
حجاج يجمعون الجمرات. (أرشيفية: واس)
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أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، اليوم الأحد، وفاة حاجة ليبية من تنسيقية الوسطى بالأراضي المقدسة.

ونقلت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن رئيس لجنة الرعاية الميدانية شرف الدين النجار تأكيده وفاة الحاجة «منى إبراهيم القذافي»، المجموعة رقم «403» تنسيقية الوسطى.

- هيئة الحج: 12 حالة وفاة بين الحجاج الليبيين
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وقدمت الهيئة تعازيها لأسرة الحاجة، متمنية أن يتقبلها بواسع رحمته ويتقبل حجتها، وأن يكون هذا من حسن الختام.

وأول أمس الجمعة، أعلنت هئية الحج وصول عدد حالات الوفاة بين الحجاج الليبيين في الأراضي المقدسة إلى 12 حالة وفاة.

ووصلت أمس إلى مطار معيتيقة أولى أفواج الحجاج الليبيين العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام.

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