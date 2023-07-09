ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بشحات أخيرًا، ترحيل 224 مهاجرًا غير شرعي إلى بلدانهم، جرى ضبطهم بعد دخولهم الأراضي الليبية بشكل غير قانوني.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن رئيس وحدة الشؤون الإدارية وشؤون الإعلام بفرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات، ملازم أول حسن بوكريم، أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم من جنسيات مصرية وسودانية وتشادية ومالية دخلوا الأراضي الليبية في النصف الأول من العام الجاري 2023.

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وأوضح بوكريم أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شحات، سيَّر 17 رحلة لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم، من بينهم 193 مهاجرًا رحلوا إلى مصر عبر منفذ أمساعد البري، و31 مهاجرًا رحلوا إلى دول تشاد والسودان ومالي بعد تسليمهم إلى مركز إيواء قنفودة في بنغازي.

وأكد بوكريم أن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شحات يواصل الجهود رغم انعدام الإمكانات وعدم توفر أي دعم من الحكومة، مناشدًا جهات الاختصاص بالنظر إلى احتياجات فروع جهاز مكافحة الهجرة بالمنطقة الشرقية التي تمكِّنهم من تحقيق أهدافهم المتمثلة في تحقيق الاستقرار وضبط تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.