  • Alwasat News
Atwasat

سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ملائمة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 05:32 مساء
سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ملائمة للانتخابات
لقاء المنفي مع سفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال. الأحد 9 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال بالدور الذي يلعبه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «لتوحيد المؤسسات وخلق بيئة سياسية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاءت إشادة السفيرة البريطانية خلال لقائها مع المنفي، اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول موضوع قرار تشكيل المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
- «الرئاسي» يشكل «اللجنة الوطنية لتحديد الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية»

وأعرب المنفي للسفيرة عن تقديره لدور المملكة المتحدة تجاه القضية الليبية، مؤكدًا حرص المجلس الرئاسي على مواصلة مهامه في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حفتر يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
حفتر يلتقي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب
رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين القانونية
رئيس مجلس التخطيط الوطني المكلف من «النواب» يؤدي اليمين القانونية
اتفاقية ومذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الرحلات الجوية
اتفاقية ومذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الرحلات الجوية
الانتهاء من توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس
الانتهاء من توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس
سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ملائمة للانتخابات
سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
الرئاسة التونسية: وفد من الهلال الأحمر يتفقد أوضاع طالبي اللجوء قرب الحدود الليبية
الرئاسة التونسية: وفد من الهلال الأحمر يتفقد أوضاع طالبي ......
ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم
ترحيل 224 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني إلى بلدانهم...
تجدد الشكاوى من انتشار الإبل الطليقة في الطرق السريعة ببني وليد
تجدد الشكاوى من انتشار الإبل الطليقة في الطرق السريعة ببني ......
سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ملائمة للانتخابات
سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ......
الانتهاء من توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس
الانتهاء من توسعة مدخل جزيرة الغيران بالمدخل الغربي لطرابلس...
المزيد