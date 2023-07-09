سفيرة بريطانيا تشيد بدور المنفي في توحيد المؤسسات وخلق بيئة ملائمة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال بالدور الذي يلعبه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي «لتوحيد المؤسسات وخلق بيئة سياسية ملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل الليبيين»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاءت إشادة السفيرة البريطانية خلال لقائها مع المنفي، اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول موضوع قرار تشكيل المجلس الرئاسي لتنظيم الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية.

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وأعرب المنفي للسفيرة عن تقديره لدور المملكة المتحدة تجاه القضية الليبية، مؤكدًا حرص المجلس الرئاسي على مواصلة مهامه في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية وتوزيع ثروات الليبيين بشكل عادل وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.