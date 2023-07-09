انخفاض الدولار وارتفاع الإسترليني مقابل الدينار في السوق الرسمية

تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.79 دينار مقابل 4.81 دينار في السوق الرسمية اليوم الأحد.
وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.15 دينار مقابل 6.12 دينار الخميس الماضي، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، فيما ارتفع اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.23 دينار الخميس.
أسعار عملات عربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، تراجع متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار، فيما استقر الدينار التونسي عند 1.55 دينار.
كما حافظ سعر الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.
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