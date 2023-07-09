نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 9 يوليو 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحري، نشطة مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية.
• الرياح متغيرة الاتجاه إلى براني على معظم الساحل، وسرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية، وتكون قليلة السحب على ساحل الخليج وبنغازي.
• رياح شمالية غربية، وتكون بحري على ساحل بنغازي، وسرعتها تتراوح بين 5 عقد و20 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 24 و26 درجة مئوية.
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