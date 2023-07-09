نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (الأحد 9 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية إلى بحري، نشطة مساء اليوم على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي، وتصل سرعتها إلى 25 عقدة.