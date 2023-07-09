الأرصاد تتوقع استمرار تأثير الكتلة الساخنة على غرب ليبيا (الأحد 9 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استمرار تأثير الكتلة الساخنة على مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر على المناطق الساحلية الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و44 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا طفيفا غدا على بعض المناطق الساحلية، وسيكون ملحوظا يوم الثلاثاء على كامل المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة، نشطة السرعة على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية، وتصل إلى 45 درجة مئوية على غدامس، وتسجل تراجعا يوم الثلاثاء.