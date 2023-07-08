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شاهد في «وسط الخبر».. بين سيف وصدام: هل قدر ليبيا التوريث؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 09:10 مساء
شاهد في «وسط الخبر».. بين سيف وصدام: هل قدر ليبيا التوريث؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (wtv).
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تسلط الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع، مساء السبت، على قناة «الوسط» (wtv) الضوء على آخر المستجدات على الساحة الليبية، وتطرح تساؤلا بشأن «التوريث في ليبيا».

وأمس الجمعة، زعمت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أن صدام أصغر أبناء قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، يُنظر إليه الآن على أنه «خليفة محتمل لوالده»، لافتة إلى أنه «لا يخفي رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة»، حسب تعبيرها.

وتحدثت المجلة الفرنسية عن ظهوره في وسائل الإعلام الدولية على أنه «خليفة والده» لرئاسة قوات القيادة العامة «مثل الرئيس الراحل معمر القذافي الذي كان يجهز نجله سيف الإسلام، لمواصلة الحكم»، لافتة إلى أن الجزء الكبير من قوة صدام مصدرها «اللواء طارق بن زياد»، أحد أهم وأقوى مكونات قوات القيادة العامة.

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اتهامات بحق صدام حفتر
ساقت «جون أفريك» اتهامات ضد صدام بتورطه في تهريب الوقود والذهب والخردة، إلى جانب الاتجار في المخدرات والبشر، لتحقيق الأرباح بغرض استخدامها ورقة للضغط على أوروبا.

كما نبهت إلى إسهام صدام حفتر في «إحداث تقارب بين والده ومنافسه في العاصمة طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عبر التوصل إلى عدة توافقات»، حسب قولها. ولفتت المجلة الفرنسية في هذا السياق إلى علاقات أبوظبي الطيبة مع الدبيبة، وهي ليست منفصلة عن الخطوات التي اتخذها صدام للتقريب بين السلطتين المتنافستين.

وعادت المجلة إلى ما كشفته جريدة «هاآرتس» الإسرائيلية، في نوفمبر 2021، أن «صدام نقل إلى الأجهزة الإسرائيلية رسالة يقترح فيها تطبيع العلاقات مقابل دعم عسكري»، وفق زعمها.

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