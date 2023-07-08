  • Alwasat News
Atwasat

علي القطراني يتابع انطلاق الانتخابات في 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 08:31 مساء
علي القطراني يتابع انطلاق الانتخابات في 5 بلديات
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
alwasat radio

تابع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، اليوم السبت، انطلاق الانتخابات وفتح أبواب الاقتراع في خمس بلديات وهي: البيضاء، أجدابيا، وردامة، وساحل الجبل، وعمر المختار.

وأجرى القطراني رفقة وزير الداخلية عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة الدرسي، زيارة لمدينة أجدابيا، وذلك للاطلاع على سير عمل العملية الانتخابية في المدينة، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

انطلاق الانتخابات البلدية في أجدابيا (صور)
 علي القطراني يوجه بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية 
- رغم نقل اختصاصاتها للمفوضية.. عقيلة يدعم استمرار اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في بنغازي

وأكد نائب رئيس الحكومة ضرورة توفير كل الإمكانات لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية في البلديات المستهدفة وفق الخطة الموضوعة من اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية التابعة للحكومة، وأثنى على القائمين على مراكز الاقتراع وعلى الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية في أجدابيا، معتبرا أن هذا الاقبال يدل على وعي وإيمان أهالي المدينة بالعملية الانتخابية، وعلى تسليم السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.

من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه

منظمة دولية: تدمير كل الأسلحة الكيميائية المصرّح عنها بشكل لا رجعة فيه
إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس

إردوغان يعلن أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس
في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم قضائي يؤيد توقيف رئيسها

في تصريح إلى «بوابة الوسط».. مؤسسة الاستثمار تعد بالتصعيد ضد بلجيكا بعد حكم ...
سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة

سقوط الحكومة الهولندية إثر خلافات بشأن الهجرة
«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية

«هيومن رايتس» تطالب تونس بوقف طرد مهاجرين إلى الحدود الليبية
شاهد.. الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يحقق فوزا ثمينا على الاتحاد بدوري كرة السلة
مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل أكبر جولة لكؤوس الثلاثية التاريخية
على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا

على هامش ندوة «أوبك».. عون يبحث مشروع نقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر ليبيا
اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا

اختبارات قاسية لأردا غولر في معسكر ريال مدريد بأميركا
«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة

«جون أفريك»: صدام حفتر لا يخفي رغبته في الترشح للرئاسة
الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية

الجزائر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الرياضية العربية
الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف

الحكومة العراقية تفتح «تحقيقاً» في قضية خطف الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ملف المصالحة في مشاورات حفتر مع الوفد الأفريقي
ملف المصالحة في مشاورات حفتر مع الوفد الأفريقي
حفتر يلتقي الزادمة ويؤكد دور المكونات الاجتماعية في الاستقرار والمصالحة
حفتر يلتقي الزادمة ويؤكد دور المكونات الاجتماعية في الاستقرار ...
حافظ قدور: حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا دون تدخل من الخارج
حافظ قدور: حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل ...
الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ورئيسها: أموال الليبيين لم تضِع
الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ورئيسها: ...
العثور على 2 كيلو جرام من مادة يشتبه بكونها «كوكايين» في تاجوراء
العثور على 2 كيلو جرام من مادة يشتبه بكونها «كوكايين» في تاجوراء
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة في صبراتة
عمره 81 عاما.. محمد وليد مصباح يتقدم لامتحان الثانوية العامة......
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي
القبض على الأستاذ بجامعة بنغازي بالقاسم العبيدي...
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين بالقطاع العام
الدبيبة يصدر توجيها بشأن أصحاب النشاط التجاري العاملين ......
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
المزيد
شاهد في «وسط الخبر».. بين سيف وصدام: هل قدر ليبيا التوريث؟
شاهد في «وسط الخبر».. بين سيف وصدام: هل قدر ليبيا التوريث؟...
وصول أولى رحلات الحجاج العائدين إلى مطار معيتيقة (صور)
وصول أولى رحلات الحجاج العائدين إلى مطار معيتيقة (صور)...
علي القطراني يتابع انطلاق الانتخابات في 5 بلديات
علي القطراني يتابع انطلاق الانتخابات في 5 بلديات...
العثور على 2 كيلو جرام من مادة يشتبه بكونها «كوكايين» في تاجوراء
العثور على 2 كيلو جرام من مادة يشتبه بكونها «كوكايين» في ......
الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ورئيسها: أموال الليبيين لم تضِع
الدبيبة يحض مؤسسة الاستثمار على الإفصاح عن أرقامها.. ......
المزيد