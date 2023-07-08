علي القطراني يتابع انطلاق الانتخابات في 5 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

تابع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، اليوم السبت، انطلاق الانتخابات وفتح أبواب الاقتراع في خمس بلديات وهي: البيضاء، أجدابيا، وردامة، وساحل الجبل، وعمر المختار.

وأجرى القطراني رفقة وزير الداخلية عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي أسامة الدرسي، زيارة لمدينة أجدابيا، وذلك للاطلاع على سير عمل العملية الانتخابية في المدينة، وفق بيان صادر عن الحكومة المكلفة من مجلس النواب.

انطلاق الانتخابات البلدية في أجدابيا (صور)

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وأكد نائب رئيس الحكومة ضرورة توفير كل الإمكانات لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية في البلديات المستهدفة وفق الخطة الموضوعة من اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية التابعة للحكومة، وأثنى على القائمين على مراكز الاقتراع وعلى الإقبال الذي شهدته العملية الانتخابية في أجدابيا، معتبرا أن هذا الاقبال يدل على وعي وإيمان أهالي المدينة بالعملية الانتخابية، وعلى تسليم السلطة عن طريق صناديق الاقتراع.

من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)

من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)

من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)

من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)

من متابعة علي القطراني لمراكز الاقتراع في أجدابيا، 8 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة)