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حافظ قدور: حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا دون تدخل من الخارج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 07:10 مساء
حافظ قدور: حان الوقت للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا دون تدخل من الخارج
وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، حافظ قدور، (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب حافظ قدور، أن «الوقت حان للاتفاق على آلية وطنية تعكس التوزيع العادل لإيرادات ليبيا من تصدير النفط والغاز»، مشيرًا إلى أن «التحكم في إيرادات النفط من خلال توزيعها بمزاجية وانتقائية سيكون له عواقب وخيمة على سلامة واستقرار البلد». 

وأكد قدور في بيان نشره على حسابه بـ«تويتر» على أن «المهم أن تتضمن هذه الآلية تخصيص ما لا يقل عن 50% من ميزانية التنمية لمناطق الشرق والجنوب اللذين جرى تهميشهما في السنوات الأخيرة وكذلك إيداع إيرادات النفط في المصرف المركزي طرابلس وفرعيه في بنغازي وسبها». 

 ولفت قدور إلى أنهم في «الحكومة الليبية سنسعى لتغيير هذا الواقع الأليم ولن نسمح به مستقبلا، وسنصر إسوة بدول العالم الديمقراطي على الصرف من خلال ميزانية تصدر عن مجلس النواب بإصداره لقانون الميزانية وعلى السلطة التنفيذية تطبيقه بالكامل حسب ما ورد دون انتقاء أو اجتزاء، إن جزءاً كبيراً من أهلنا في الجنوب والشرق وكثيراً من مناطق الغرب أرهقوا من هذا الظلم الممنهج». 

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ورحب قدور بـ«مجهودات المبعوث الخاص للأمين العام السيد عبدالله باتيلي في إطار قرار إنشاء وولاية البعثة بدعم ليبيا نحو الأمن والاستقرار، ونرحب بدور الدول التي تحاول أن تلعب دوراً إيجابياً بتقديم يد العون والمساعدة للخروج من الأزمة الراهنة». 

وطالب وزير الخارجية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب «كل الدول المتدخلة في الأزمة الليبية باحترام سيادتنا و قرارنا الوطني بالطريقة التي يدعمها الليبيون، وهي انتخابات حرة ونزيهة دون تمييز أو إقصاء»، مؤكدًا بـ«ذات القدر من الاهتمام أن أيدينا ممدودة لكل الدول دون استثناء من أجل علاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل».

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