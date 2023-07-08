حفتر يلتقي الزادمة ويؤكد دور المكونات الاجتماعية في الاستقرار والمصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أهمية المكونات الاجتماعية ودور أبناء القبائل في إعادة الاستقرار واستتباب الأمن وتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين.

جاء ذلك خلال لقاء حفتر بمكتبه في مقر القيادة العامة مع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم معتوق الزادمة، بحضور المنسق الاجتماعي للقيادة العامة لقبيلة أولاد سليمان زيدان الزادمة، والعميد صدام حفتر، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.

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وأشار البيان إلى ثناء الزادمة على «جهود القيادة العامة في حلحلة المشاكل التي تعاني منها مناطق الجنوب، والعمل على عودة الاستقرار»، وتنبهه إلى إشادة أهالي الجنوب بـ«التحسن الملحوظ في جميع الجوانب الأمنية والخدمية».

وفي وقت سابق، ناقش حفتر بمكتبه في بنغازي مع وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ومدير ديوان مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسان لبات، وممثلة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وحيدة العياري، «آخر المستجدات على الساحة الليبية، والمصالحة الوطنية في ليبيا»، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام القيادة العامة.

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)

من لقاء حفتر في بنغازي مع الزادمة، 8 يوليو 2023. (القيادة العامة)