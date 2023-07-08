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دفاع الأمير البلجيكي لوران يتهم الجانب الليبي بمحاولة «تسييس» القضية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 08 يوليو 2023, 03:03 مساء
دفاع الأمير البلجيكي لوران يتهم الجانب الليبي بمحاولة «تسييس» القضية
الأمير البلجيكي لوران. (الإنترنت)
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زعم دفاع الأمير البلجيكي لوران أن تأكيد دائرة الاتهام في بروكسل مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية البلجيكية بحق رئيس الهيئة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، يُبعد محاولات الجانب الليبي تسييس الملف.

جاء التعليق عقب حكم دائرة الاتهام في بروكسل، أمس الجمعة، بشأن تأكيد مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق ميشيل كلايس بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، وقرار القاضي بالحجز على 15 مليار يورو من حسابات المؤسسة لدى مصرف «يوروكليز» البلجيكي.

اتهامات محامي الأمير لوران
وفق ما نقلت جريدة «لو فيف» البلجيكية من اتهامات ساقها المحامي لوران أرنو، الذي يدافع عن مصالح الأمير لوران وشركاته، فإن «القادة الليبيين يريدون استخدام النظام المالي الأوروبي. لكنهم يحتقرون سيادة القانون وفق ما يناسبهم».

وأضافت الجريدة أن الحكم جاء على خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار والأمير لوران، شقيق الملك البلجيكي، جراء مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، حسب ادعاءاته.

وقد حكمت محكمة الاستئناف في بروكسل لمصلحته، وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسة لوران بـ50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان النظام السابق.

في أكتوبر 2017، حجز قاضي التحقيق ميشيل كليز على الـ15 مليار يورو المجمدة التي تملكها مؤسسة الاستثمار في مصرف «يوروكليز» البلجيكي، وهو القرار الذي يأتي على الرغم من تجميد أصول ليبيا في بلجيكا وغيرها بقرار مجلس الأمن في 2011.

ورفعت مؤسسة الأمير لوران دعوى مدنية أمام قاضي تحقيق ضد المؤسسة بتهمة اختلاس وغسل ملياري يورو، بعد سحبها من حسابات المؤسسة بالمصرف البلجيكي، على الرغم من كونها مجمدة.

وذكرت الجريدة البلجيكية أن القاضي الذي يقود التحقيق مع المؤسسة، ميشيل كليز، أوقفه مكتب المدعي العام في بروكسل عن العمل، وبدأ التحقيق معه بتهمة عضويته في منظمة إجرامية والابتزاز والفساد، والاتجار في النفوذ لمصلحة رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود. 

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وتعليقا على حكم محكمة الاستئناف البلجيكية، قال مسؤول الإعلام في المؤسسة الليبية للاستثمار، لؤي القريو، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أمس الجمعة: «هذا الحكم غير مستغرب، وهو حكم داخلي يخص القضاء البلجيكي المنحاز إلى الأمير لوران الذي صرح قبل موعد صدور الحكم بأنه سيفاجئ المؤسسة بصدور حكم لمصلحته».

ووعدت المؤسسة الليبية للاستثمار بالتصعيد في القضية. وأضاف القريو: «كما راهنا على الإنتربول الذي أنصفنا، سنصعد أيضاً دولياً، وسنفضح مؤامرات السلطات البلجيكية».

وأكد القريو أن صراع المؤسسة الليبية للاستثمار داخل بلجيكا مع الأمير لوران، الذي تمكن من التأثير على القضاء البلجيكي وانتزع حكماً لمصلحته، مشيراً إلى أن «المؤسسة تعوّل على القضاء الدولي المختص، وليس على بلجيكا التي تسعى للاستيلاء على أموالنا دون وجه حق».

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