بالصور.. افتتاح وحدة إنقاذ بحري في بلدية سوق الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتحت إدارة الإنقاذ البحري في هيئة السلامة الوطنية وحدة جديدة للإنقاذ البحري في بلدية سوق الجمعة.

مساعدة المصطافين ورواد شواطئ سوق الجمعة

ستقدم الوحدة خدمات الإنقاذ، ومساعدة المصطافين والصيادين ورواد شواطئ منطقة سوق الجمعة في موسم الصيف.

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وباشرت الوحدة الجديدة أعمالها بدءا من يوم الخميس، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات الإنسانية المنوطة بهيئة السلامة الوطنية.

من افتتاح وحدة إنقاذ بحري في بلدية سوق الجمعة، 6 يوليو 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من افتتاح وحدة إنقاذ بحري في بلدية سوق الجمعة، 6 يوليو 2023. (هيئة السلامة الوطنية)

من افتتاح وحدة إنقاذ بحري في بلدية سوق الجمعة، 6 يوليو 2023. (هيئة السلامة الوطنية)