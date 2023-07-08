الأرصاد: أجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق شمال غرب ليبيا (السبت 8 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار الأجواء ساخنة نسبيا علي بعض مناطق شمال غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و42 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا مساء غد على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.