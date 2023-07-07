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«المركزي» يكشف إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 08:43 مساء
«المركزي» يكشف إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 6 أشهر
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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خصص مصرف ليبيا المركزي مليارين و827 مليونًا و933 ألفًا و165 دينارًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية يونيو الماضي، من بينها مليار و474 مليونًا و729 ألفا و538 دينارًا لباب الرواتب، تمثل نحو 52% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

1.5 مليار دينار نفقات حكومة الوحدة منذ بداية العام
وحصلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لها على مليار و588 مليونًا و324 ألفًا و183 دينارًا، من بينها 667 مليونًا و521 ألفًا و256 دينارًا للرواتب، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي أمس الخميس.

324 مليون دينار مخصصات للمجلس الرئاسي منذ بداية العام
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصص له خلال تلك الفترة 324 مليونًا و716 ألفًا و718 دينارًا ليبيًّا، من بينها 293 مليونًا و466 ألفا و718 دينارًا مخصصات الرواتب فقط.

«المركزي»: توزيع 54 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام
«المركزي»: 21.3 مليار دولار استخدامات النقد الأجنبي خلال 6 أشهر
بيانات «المركزي»: 6 مليارات دينار مخصصات الدعم خلال يونيو فقط
بيانات «المركزي»: لا إيرادات لمبيعات النفط خلال يونيو الماضي

893 مليون دينار لمجلس النواب
وبشأن مجلس النواب والجهات التابعة له، فجرى تخصيص 893 مليونًا و788 ألفًا و375 دينارًا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، من بينها 492 مليون و637 ألفًا و675 دينارًا للرواتب.

21 مليون دينار رواتب لمجلس الدولة
وبلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة خلال تلك الفترة 21 مليونًا و103 آلاف و889 دينارًا، جميعها لباب الرواتب.

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