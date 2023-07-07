الصور يبحث مع نورلاند وأوردمان التعاون القضائي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب العام المستشار الصديق الصور مع مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان سبل تعزيز التعاون القضائي بين ليبيا وأميركا في المسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى سبل التنسيق في خطوات تجويد نظم العدالة الجنائية، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس.

- المشري يناقش مع النائب العام إبعاد السلك القضائي عن التأثيرات السياسية

أول من أمس، التقى الصور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث تناول اللقاء أهمية المحافظة على وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية.

وناقش الطرفان سير عمل النيابة العامة، وجهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، ومحاربة الجريمة المنظمة.