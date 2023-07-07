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العثور على جثة مهاجر بشواطئ بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 01:30 مساء
العثور على جثة مهاجر بشواطئ بنغازي
متطوعو الهلال الأحمر خلال انتشال جثة مهاجر من شاطئ توكرة، الأربعاء 28 يونيو 2023. (الهلال الأحمر فرع توكرة)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي العثور على جثة تعود لمهاجر غير شرعي ملقاة على شاطئ البحر بمنطقة سيدي خليفة.

وعثر أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة على جثة تبيّن أنها تعود لمهاجر يحمل الجنسية البنغالية وقد ألقته مياه البحر على الشاطئ، وفق بيان صادر عن مديرية الأمن.

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وقالت المديرية إن البحث لا يزال مستمرا عن أي جثث أخرى قد يخرجها البحر في أي وقت، لافتة إلى اتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة وإخطار جهات الاختصاص.

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