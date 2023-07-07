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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 10:48 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
- الرياح شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من شحات إلى طبرق.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة.
- الرؤية جيدة.

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