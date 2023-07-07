«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، اليوم الجمعة، على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.