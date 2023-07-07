حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 7 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، على مناطق شمال غرب ليبيا، بينما تبقى درجات الحرارة في معدلاتها على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة، غدا، ثم تتراجع مساء الأحد خاصة على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات – غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.