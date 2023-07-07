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ضبط شخص تسبب في إظلام الطريق الدائري الجديد بصبراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 08:53 صباحا
ضبط شخص تسبب في إظلام الطريق الدائري الجديد بصبراتة
المتهم بالتسبب في إظلام الطريق الدائري الجديد في صبراتة، 7 يوليو 2023. (مديرية أمن صبراتة)
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أعلنت مديرية أمن صبراتة، الجمعة، القبض على شخص تسبب عمدا في إظلام الطريق الدائري الجديد المقابل لمجمع المحاكم باتجاه عمارات المعسكر سابقا.

وتمكن أعضاء وحدة التحرير والقبض بقسم البحث الجنائي من القبض على المتهم بعدما أتلف عمدا المفتاح الخاص بأعمدة إنارة الطريق سالف الذكر، وفق بيان مقتضب صادر عن مديرية الأمن.

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واكتفى بيان مديرية الأمن بالإشارة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإيداعه الحجز، دون أن كشف مزيد التفاصيل بشأن الحادث.

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