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ضبط عدد كبير من المتسولات في حملة لقسم الشرطة النسائية ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 06:23 مساء
ضبط عدد كبير من المتسولات في حملة لقسم الشرطة النسائية ببنغازي
المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، عن ضبط عدد كبير من المتسولات وذلك خلال حملة أمنية أطلقها قسم الشرطة النسائية بمديرية أمن بنغازي، لمحاربة ظاهرة التسول المنتشرة بكثرة في المفترقات والميادين وشوارع المدينة.

وقالت مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك»، أمس الأربعاء، إن الحملة الأمنية لقسم الشرطة النسائية، جرى إطلاقها تنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بمُحاربة كافة الظواهر السلبية والقضاء عليها.

- ضبط متسولات خلال حملة مكبرة في بنغازي

وأضافت المديرية أن دوريات تابعة لقسم الشرطة النسائية خرجت بإمرة رئيس القسم الرائد فوزية الحسناوي، لمحاربة ظاهرة التسول التي انتشرت بكثرة في مفترقات وميادين المدينة حيث استهدفت ظاهرة التسول بالانتقال إلى أغلب المفترقات والميادين التي جرى رصدها في وقت سابق.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أن الدرويات التابعة لقسم الشرطة النسائية تمكنت من ضبط عدد كبير من المتسولات من جنسيات مختلفة، وإيداعهن بالحجز القانوني لقسم الشرطة النسائية قبل إحالتهن إلى جهات الاختصاص.

المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
مقتنيات المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
مقتنيات المقبوض عليهن خلال حملة لمكافحة التسول أطلقها قسم الشرطة النسائية في بنغازي. (مديرية أمن بنغازي)
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