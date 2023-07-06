المنظمة الدولية للهجرة تدرب موظفين من وزارة العمل على إدارة البيانات والهوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، اختتام فعاليات الدورة التدريبية حول إدارة البيانات والهوية، التي أقيمت في تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقالت وزارة العمل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية تأتي «في إطار رفع كفاءة العاملين بالإدارات، خصوصاً التفتيش والسلامة المهنية» التابعة للوزارة.

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وأوضحت أن موظفين من الوزارة شاركوا في الدورة التي ترتكز على كيفية إدخال البيانات والتحقق من الهويات، خصوصاً في ظل استمرار الحملات التفتيشية لمفتشي العمل على المستوى الوطني.

وأضافت وزارة العمل والتأهيل أن ذلك «يساهم في وجود قاعدة بيانات يمكن من خلالها الحصول على مؤشرات في سوق العمل، والتعاون مع المؤسسات الحكومية لتبادل المعلومات بخصوص تنظيم العمالة الأجنبية».

الدورة التدريبية حول إدارة البيانات والهوية لموظفي وزارة العمل. (وزارة العمل والتأهيل)

الدورة التدريبية حول إدارة البيانات والهوية لموظفي وزارة العمل. (وزارة العمل والتأهيل)