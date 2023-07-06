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رئيس إدارة «النهر الصناعي» يبحث مع سفير ألمانيا التعاون في قطاع المياه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 01:57 مساء
رئيس إدارة «النهر الصناعي» يبحث مع سفير ألمانيا التعاون في قطاع المياه
لقاء سفير ألمانيا مع رئيس وأعضاء لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، 5 يوليو 2023، (وكالة الأنباء الليبية)
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بحث رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي عبدالناصر أبوبطينة مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت التعاون مع الشركات الألمانية في قطاع المياه.

ووصف أونماخت مشروع النهر الصناعي بـ«المثير للإعجاب»، موضحا أن لجنة إدارة المشروع قدموا له، خلال اللقاء، شرحا حول كيفية تأمين الإمداد المائي للشعب الليبي، حسب تغريدة على موقع «تويتر» حول اللقاء الذي جرى أمس الأربعاء.

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كما تناول اللقاء التعاون المستمر بين الجهاز والشركات الألمانية في المجالات المائية، وكيفية تعزيزه في المستقبل، وفقا للتغريدة.

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