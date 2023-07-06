يصدر غدا في بروكسل.. الأمير البلجيكي لوران ينتظر «الحكم المفاجأة» بشأن قضية التعويض الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

ينتظر الأمير البلجيكي لوران صدور «حكم مهم» من محكمة استئناف بروكسل، غدا الجمعة، فيما يتعلق بقضيته التي يطالب فيها بتعويضات من الحكومة الليبية.

وأفادت جريدة «لو سوار» البلجيكية، اليوم الخميس، بأن المحكمة ستصدر «قرارا مهما جديدا» في النزاع، قائلة: «تعويض مؤسسة الأمير البلجيكي لوران سيتم بطريقة غير متوقعة ومختلفة تماما».

في مطلع العام الماضي، نقلت جريدة «لاليبر» البلجيكية عن مصدر مطلع أن المحامي بيير ليغرو رفع شكوى مدنية في العام 2015 ضد الدولة الليبية بتهمة غسل الأموال وخيانة الأمانة، بغرض تنفيذ حكم صادر عن محكمة الاستئناف ببروكسل في نوفمبر العام 2014، يقضي بتعويض موكله، الأمير لوران، في قضية صندوق التنمية المستدامة الدولي السابق، بما يصل إلى 50 مليون يورو بسبب خرق ليبيا العقد الموقع في العام 2008 مع وزارة الزراعة الليبية، لإعادة تشجير آلاف الهكتارات من أراضي الصحراء.

مؤسسة الاستثمار تتقدم بطعن أمام محكمة استئناف بروكسل

ثم في 21 يناير العام 2022، أصدر قاضي التحقيق في بروكسل ميشال كليز مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن، حيث يسعى الأمير البلجيكي إلى الاستيلاء على أموال المؤسسة لدى مصرف «يورو كلير»، لتتقدم المؤسسة على أثره بطلب استئناف أمام محكمة الاستئناف البلجيكية ضد الإجراءات التحفظية المتخذة من القاضي.

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وفي فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار صدور حكم من محكمة الاستئناف «لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها». وقالت إنها نجحت من خلال الحكم الحديث في «بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند تسلمه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية».