«الشؤون الاجتماعية» توقع مع «يونيسف» مذكرة تفاهم لتدريب اختصاصين اجتماعيين ونفسيين

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني مذكرة تفاهم مع ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى ليبيا بالإنابة ماري كونسلي، للتعاون في برامج تدريب الاختصاصين الاجتماعيين والنفسيين في جوانب الدعم النفسي والاجتماعي ورعاية الطفولة.

وأشادت الكيلاني بالتعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، خصوصا ما يتعلق بالطفولة، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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تركزت مذكرة التفاهم على تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات لحماية الطفل، والسياسة الاجتماعية التي أعدت من قِبل خبراء الجانبين، وغيرها من مجالات التعاون الخاصة بالطفل في ليبيا، على أن يشمل هذا التعاون جميع مناطق البلاد.