رئيس إدارة «النهر الصناعي» يوجه بزيادة حصة سرت من المياه

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي ناصر أبوبطينة بزيادة حصة سرت من المياه، البالغة 40 ألف متر مكعب يوميا حاليا.

جاء ذلك خلال لقائه عضو مجلس النواب عن دائرة سرت حسن الزرقاء، وعميد المجلس البلدي سرت مختار المعداني؛ لبحث الوضع المائي في المدينة وبخزان القرضابية.

سرت تعاني من نقص المياه

وخلال الاجتماع، أشار المعداني إلى معاناة المدينة في ظل نقص المياه. كما لا يتعدى المخزون الاحتياطي بخزان القرضابية مليونين و400 ألف متر مكعب من المياه.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة الاستعجال بصيانة خط مياه «السدادة - القرضابية»، للاستفادة منه في دعم الإمداد المائي لمنطقة سرت.