السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وزاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل 6.11 دينار أمس، وفق نشرة أسعار العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ثبت سعر الدولار عند 4.81 دينار، واليورو عند 5.23 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

كما استقر سعر الليرة التركية عند 0.18 دينار، واليوان الصيني عند 0.66 دينار.