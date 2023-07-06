«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخمس.