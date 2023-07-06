«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المترين على طول الساحل.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
• الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها تتراوح بين 5 و10 عقد.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ لاحتمال ظهور شبورة مائية الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل الخمس.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء قليلة السحب، وتتكاثر أحيانا.
• الرياح شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 عقد و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
• البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من درنة إلى طبرق.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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