حالة الطقس في ليبيا (الخميس 6 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا بداية من الغد على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و43 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية، وبين 33 و37 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية.