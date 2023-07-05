إنقاذ 70 مهاجرا أفريقيا في عرض البحر وإعادتهم إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية، إنقاذ 70 مهاجرا في عرض البحر من جنسيات أفريقية وتسليمهم إلى نقطة الإنزال بفرع طرابلس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الثلاثاء.

وأوضحت الإدارة أن عملية الإنقاذ نفذها الزورق «p300» بإمرة الرائد أشرف الصياح، وبمتابعة من رئيس غرفة العمليات البحرية الرئيسية العقيد محمد النايض، بعد ورود بلاغ بشأن القارب الذي يقل هؤلاء المهاجرين إلى الغرفة من قبل الدوريات البحرية التابعة للإدارة بمكتب العمليات البحرية.

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وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل، أن القارب الذي كان يقل المهاجرين جرى رصده من قبل الدوريات الساحلية والبحرية لتأمين الشواطئ والمصائف التي تسيرها الإدارة هذه الأيام بشكل مكثف، بتوجيهات من مدير الإدارة العامة لأمن السواحل اللواء البشير بالنور سليمان.

المهاجرون بعد إنقاذهم وإعادتهم على طرابلس على متن الزورق «p300». (الإدارة العامة لأمن السواحل)

المهاجرون بعد إنقاذهم وإعادتهم على طرابلس على متن الزورق «p300». (الإدارة العامة لأمن السواحل)

المهاجرون بعد إنقاذهم وإعادتهم على طرابلس على متن الزورق «p300». (الإدارة العامة لأمن السواحل)