مترشحون للانتخابات الرئاسية يطرحون على اللافي ملاحظات لمعالجة الانسداد السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

طرح مترشحون للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، على عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي «ملاحظات حول معالجة الانسداد السياسي» الذي تشهده البلاد، مرحبين بدعم المجلس الرئاسي للانتخابات، وحرصهم على وحدة الوطن، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستقبل اللافي، اليوم الأربعاء، عدداً من المترشحين للانتخابات الرئاسية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خُصص لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا. وتطرق إلى مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى النقاش حول مخرجات لقاءات الأطراف السياسية ونتائجها.

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التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات

وأكد اللافي خلال اللقاء «على التزام المجلس الرئاسي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، مشدداً على أهمية تهيئة البيئة المناسبة وذالك بتوافق القوى السياسية في البلاد».

وأضاف المكتب الإعلامي أن المترشحين للانتخابات الرئاسية أكدوا من جهتهم على أن «استعادة الثقة بين جميع الأطراف السياسية هو عامل أساسي في إنجاح العملية الانتخابية».

لقاء اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء من مجلس النواب، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء من مجلس النواب، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء من مجلس النواب، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء من مجلس النواب، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

لقاء اللافي مع عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وأعضاء من مجلس النواب، الأربعاء 5 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)