المشري يناقش مع النائب العام إبعاد السلك القضائي عن التأثيرات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، النائب العام المستشار الصديق الصور، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشري مع النائب العام «تناول أهمية المحافظة على وحدة السلك القضائي وإبعاده عن التأثيرات السياسية».

- الإدارة العادلة للموارد محور مشاورات المشري وشكشك

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله أيضًا مناقشة سير عمل النيابة العامة وجهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام، ومحاربة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن المشري أكد للنائب العام دعم المجلس الأعلى للدولة الكامل هذه الجهود.