إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و201 ألف برميل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أن إنتاجها من النفط الخام بلغ مليونًا و201 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، بانخفاض 3 آلاف برميل عن اليوم السابق.

وأشارت مؤسسة النفط، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 55 ألف برميل خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ54 ألف برميل في اليوم السابق.

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ولم تنشر المؤسسة الوطنية للنفط البيان الخاص بإنتاج الغاز ومعدلات الاستهلاك المحلي من قبل الشركة العامة للكهرباء ومصانع الحديد والصلب والأسمنت وبقية المستهلكين.